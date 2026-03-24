Radunfall im Grunewald: Verletzter per Hubschrauber aus schwierigem Gelände gerettet

Berlin - Im Berliner Grunewald stürzte am Dienstagnachmittag ein Fahrradfahrer und musste vom Rettungsdienst geborgen werden.

Die Feuerwehr evakuierte den Patienten per Winde aus dem Unfallort. © Feuerwehr Berlin

Gegen 15.12 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Teufelsseechaussee alarmiert, wie die Feuerwehr bei X mitteilte.

Dort befand sich der Verletzte circa 800 Meter weit von einem befahrbaren Weg in unwegsamen Gelände gefunden.

Da die Rettung vor Ort schwierig war, alarmierte man einen Rettungshubschrauber nach.

Der evakuierte den Patienten per Winde aus dem Unfallort.