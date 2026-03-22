Sauna brennt auf Hausdach in Mitte: Feuerwehr mit 50 Kräften im Einsatz

Berlin - Am Samstagvormittag hat es in Berlin-Mitte auf dem Dach eines viergeschossigen Geschäftsgebäudes gebrannt.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. © Berliner Feuerwehr

Laut Feuerwehr stand gegen 10.01 Uhr ein etwa 15 m² großer Saunabereich mit Holzverkleidung auf dem Dach des Hauses an der Brunnenstraße in Flammen.

Da bereits eine Vielzahl von Notrufen eingegangen war, rückte die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften aus. Eine Rauchwolke war über dem Gebäude deutlich sichtbar.

Die ersten Feuerwehrleute am Ort leiteten sofort die Brandbekämpfung ein und konnten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen. Durch das schnelle Eingreifen wurde eine Ausbreitung der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert. Verletzte gab es nach Feuerwehrangaben nicht.

Während der Löscharbeiten musste der Straßenbahnverkehr in der Brunnenstraße vorübergehend gesperrt werden. Nach dem Löschen führte die Feuerwehr umfangreiche Kontroll- und Nachlöscharbeiten durch.