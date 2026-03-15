Feuer in Seniorenheim - Rauchschwaden bedrohen Bewohner
Berlin - In einem Berliner Seniorenheim ist im Keller ein Feuer ausgebrochen. Dichter Rauch zieht durch die Rettungswege, mehrere Bewohner werden derzeit vom Rettungsdienst versorgt.
Der Brand brach gegen 9 Uhr in der Maulbeerallee in Staaken aus.
Durch die starke Verrauchung sind die Rettungswege stark beeinträchtigt. Der Rettungsdienst kümmere sich um mehrere Menschen.
Drei leicht verletzte Personen wurden bereits zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.
Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr blieb eine benachbarte, vom Brand bedrohte Trafo-Station unbeschädigt.
Das Feuer erstreckte sich über etwa 30 Quadratmeter. Die Feuerwehr führt noch Belüftungs- und Kontrollmaßnahmen durch. Aktuell sind 77 Einsatzkräfte im Einsatz.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr