Feuer in Seniorenheim - Rauchschwaden bedrohen Bewohner

Berlin - In einem Berliner Seniorenheim ist im Keller ein Feuer ausgebrochen. Dichter Rauch zieht durch die Rettungswege, mehrere Bewohner werden derzeit vom Rettungsdienst versorgt.

Insgesamt sind 77 Feuerwehrkräfte vor Ort. © Berliner Feuerwehr

Der Brand brach gegen 9 Uhr in der Maulbeerallee in Staaken aus.

Durch die starke Verrauchung sind die Rettungswege stark beeinträchtigt. Der Rettungsdienst kümmere sich um mehrere Menschen.

Drei leicht verletzte Personen wurden bereits zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr blieb eine benachbarte, vom Brand bedrohte Trafo-Station unbeschädigt.