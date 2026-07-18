Nächster Kellerbrand in Hellersdorf: Treibt ein Feuerteufel sein Unwesen?
Berlin - In der Nacht zu Samstag musste die Feuerwehr einen Kellerbrand in Berlin-Hellersdorf löschen. Es ist in kurzer Zeit der zweite Einsatz dieser Art in der näheren Umgebung.
Verletzt wurde niemand, wie die Behörde mitteilte. Dennoch mussten insgesamt 17 Personen vor Ort von einem Notarzt untersucht und vom Rettungsdienst betreut werden.
Demnach gingen gegen 2.21 Uhr gleich mehrere Notrufe ein, die den Brand in der Hellersdorfer Promenade meldeten. Dort brannte eine geringe Menge Gerümpel im Keller eines fünfgeschossigen Mietshauses.
Der Rauch breitete sich im Treppenhaus aus, sodass die Einsatzkräfte acht Bewohner mit Brandfluchthauben aus ihren Wohnungen retten musste.
Die Flammen selbst bekamen die Brandbekämpfer schnell unter Kontrolle. Anschließend musste das Gebäude noch belüftet werden, bevor der Einsatzort an die Polizei übergeben werden konnte. Die Feuerwehr war mit insgesamt 38 Kräften vor Ort.
Erst am Donnerstagnachmittag kam es in der näheren Umgebung zu einem ähnlichen Vorfall: In einem fünfgeschossigen Wohngebäude im Auerbacher Ring brannte ebenfalls Gerümpel unter einer Kellertreppe.
Auch hier konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Durch miteinander verbundene Kellergänge breitete sich der Rauch jedoch in den Treppenhäusern von mehreren benachbarten Hauseingängen aus. Die beiden Brandorte liegen nur gut einen Kilometer voneinander entfernt.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr