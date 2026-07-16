Kellerbrand in Hellersdorf: Gleich mehrere Häuser von starkem Rauch betroffen

Berlin - Ein Kellerbrand in Berlin-Hellersdorf hat die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag vor eine größere Herausforderung gestellt.

Die Feuerwehr musste durch die starke Rauchausbreitung mehrere Häuser kontrollieren und belüften. © Berliner Feuerwehr

Verletzt wurde bei dem Einsatz im Auerbacher Ring niemand, wie die Behörde mitteilte. Mehrere Bewohner mussten jedoch vor Ort vom Rettungsdienst untersucht werden.

Nach ersten Erkenntnissen brach gegen 15.23 Uhr ein Feuer unter einer Kellertreppe eines fünfgeschossigen Mietshauses aus. Hier war demnach Gerümpel in Brand geraten.

Die Flammen konnten zwar rasch von den Brandbekämpfern gelöscht werden, dennoch zog sich die Dauer des Einsatzes über einen längeren Zeitraum hin.

Das Problem: Durch miteinander verbundene Kellergänge breitete sich der Rauch in den Treppenhäusern von gleich mehreren benachbarten Hauseingängen aus. Dadurch war eine umfangreiche Kontrolle und Belüftung notwendig.