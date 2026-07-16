Verkehr in Berlin unterbrochen! Brand an Gleisen im S-Bahnhof Wedding

Berlin - Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist der S-Bahn-Verkehr auf der Strecke in Berlin -Wedding unterbrochen.

Die Feuerwehr ist mit mehreren Feuerwehrleuten vor Ort. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

An einer elektrischen Anlage im Gleisbereich im S-Bahnhof Wedding ist ein Brand ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Wodurch dieser ausgelöst wurde, könne er nicht sagen.

Auf der Strecke sei der Strom ausgeschaltet worden, damit die Feuerwehrleute ohne Gefahr arbeiten könnten. Zwölf Kräfte seien vor Ort.