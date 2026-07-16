Verkehr in Berlin unterbrochen! Brand an Gleisen im S-Bahnhof Wedding
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Von Marion van der Kraats
Berlin - Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist der S-Bahn-Verkehr auf der Strecke in Berlin-Wedding unterbrochen.
An einer elektrischen Anlage im Gleisbereich im S-Bahnhof Wedding ist ein Brand ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Wodurch dieser ausgelöst wurde, könne er nicht sagen.
Auf der Strecke sei der Strom ausgeschaltet worden, damit die Feuerwehrleute ohne Gefahr arbeiten könnten. Zwölf Kräfte seien vor Ort.
Von der S-Bahn hieß es, durch den Feuerwehreinsatz sei der Zugverkehr der Linien S15, S41 und S42 zwischen Beusselstraße und Wedding. Fahrgäste wurden gebeten, auf die Verkehrsmittel der BVG umzusteigen sowie zwischen Wedding und Gesundbrunnen die Linie S15 zu nutzen.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa