Feueralarm in der JVA Plötzensee: Was war da los?

Berlin - Bei einem Brand in der JVA Plötzensee in Berlin-Charlottenburg sind zwei Menschen leicht verletzt worden.

Etwa 50 Feuerwehrleute waren vor Ort. © Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr Berlin mitteilte, ging am Dienstagmorgen um 8.52 Uhr ein Notruf ein.

Demnach brannte es in einem Patientenzimmer voller Menschen in dem Gefängnis am Saatwinkler Damm. Offenbar stand eine Matratze in Flammen.

Mitarbeiter der JVA brachten die betroffenen Personen rechtzeitig in Sicherheit.

Insgesamt 15 Menschen seien untersucht worden, zwei von ihnen hätten leichte Verletzungen bei dem Brand erlitten, hieß es weiter.

Beide konnten vor Ort im Krankenhaus der JVA weiterbehandelt werden.