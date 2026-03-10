Feuerwehr löscht Brand auf ehemaligem Polizeigelände in Wartenberg

Am Dienstagnachmittag ist auf einem ehemaligen Polizeigelände im Berliner Ortsteil Wartenberg ein Feuer ausgebrochen.

Von Christoph Carsten

Bei dem Brand in Wartenberg waren 29 Feuerwehrleute im Einsatz.
Bei dem Brand in Wartenberg waren 29 Feuerwehrleute im Einsatz.

Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte die Dachkonstruktion eines zweigeschossigen, unbewohnten Gebäudes an der Margaretenhöhe.

Rund 29 Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Flammen zu löschen. Die Feuerwehr löschte von außen über eine Drehleiter und konnte den Brand so unter Kontrolle bringen.

Zwei Feuerwehrleute arbeiteten unter Pressluftatemschutz, um die Dachkonstruktion zu öffnen und Glutnester abzulöschen.

Eine vorsorglich angeforderte Drohne kam nicht zum Einsatz.

Über eine Drehleiter näherten sich die Einsatzkräfte dem Feuer.
Über eine Drehleiter näherten sich die Einsatzkräfte dem Feuer.

Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Löscharbeiten übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei. Diese ermittelt nun zur Brandursache.

