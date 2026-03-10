Berlin und seine Kehrmaschinen: Nächster Unfall mit komplizierter Bergung

Die Feuerwehr musste am Montagnachmittag in Berlin zu einem Unfall mit einer Kehrmaschine ausrücken. Es ist nicht der erste Unfall dieser Art.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Nicht schon wieder: Die Feuerwehr musste am Montagnachmittag in der Hauptstadt erneut zu einem Unfall mit einer Kehrmaschine ausrücken.

In Lichtenrade ist ein Kehrfahrzeug der Berliner Stadtreinigung im Einsatz umgekippt.
In Lichtenrade ist ein Kehrfahrzeug der Berliner Stadtreinigung im Einsatz umgekippt.  © Berliner Feuerwehr

Diesmal war eines der tonnenschweren Gefährte allerdings nicht in einen Gehweg eingebrochen, sondern gegen 15.30 Uhr im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg auf die Seite gekippt, wie die Behörde mitteilte.

Der Fahrer konnte sich demnach eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Dennoch stellte der Zwischenfall auf dem Kirchhainer Damm die Feuerwehr vor ein größeres Problem, denn die schwere Reinigungsmaschine musste aufwendig geborgen werden.

Zur Bergung setzte der Technische Dienst demzufolge schweres Gerät ein. Die Kehrmaschine wurde mithilfe einer Seilwinde eines Rüstwagens, einem Lufthebekissen und der Unterstützung eins Löschfahrzeugs wieder auf die Räder gestellt.

Ende Februar brach eine der Kehrmaschinen zunächst in einen Gehweg vor dem Einkaufszentrum "Das Schloss" ein ...
Ende Februar brach eine der Kehrmaschinen zunächst in einen Gehweg vor dem Einkaufszentrum "Das Schloss" ein ...  © Berliner Feuerwehr

BSR-Kehrmaschine erneut in Unfall verwickelt

... bevor sich ein ähnlicher Unfall zwei Tage später auf einem Bürgersteig in Berlin-Mitte wiederholte.
... bevor sich ein ähnlicher Unfall zwei Tage später auf einem Bürgersteig in Berlin-Mitte wiederholte.  © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr war für etwa zwei Stunden mit 20 Kräften im Ortsteil Lichtenrade im Einsatz. Warum das Reinigungsfahrzeug umgekippt war, blieb zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Es war nicht der erste Zwischenfall mit einem der tonnenschweren Fahrzeuge der Berliner Stadtreinigung (BSR), die zurzeit verstärkt unterwegs sind, um die Straßen und Gehwege Berlins von dem winterlichen Rollsplitt zu befreien.

Ende Februar sind binnen einer Woche gleich zwei der schweren BSR-Maschinen in Gehwege eingebrochen.

Zunächst versackte eine Kehrmaschine mit dem rechten Hinterrad im Bürgersteig vor dem bekannten Einkaufszentrum "Das Schloss" im Ortsteil Steglitz, bevor sich ein solcher Vorfall zwei Tage später wiederholte.

Erneut brach ein baugleiches Modell mit dem Hinterrad ein und riss ein Loch in den Gehsteig der Almstadtstraße in Berlin-Mitte. Jetzt ist also eine weitere BSR-Kehrmaschine in einen Unfall verwickelt gewesen.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr

