Berlin und seine Kehrmaschinen: Nächster Unfall mit komplizierter Bergung

Berlin - Nicht schon wieder: Die Feuerwehr musste am Montagnachmittag in der Hauptstadt erneut zu einem Unfall mit einer Kehrmaschine ausrücken.

In Lichtenrade ist ein Kehrfahrzeug der Berliner Stadtreinigung im Einsatz umgekippt. © Berliner Feuerwehr

Diesmal war eines der tonnenschweren Gefährte allerdings nicht in einen Gehweg eingebrochen, sondern gegen 15.30 Uhr im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg auf die Seite gekippt, wie die Behörde mitteilte.

Der Fahrer konnte sich demnach eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Dennoch stellte der Zwischenfall auf dem Kirchhainer Damm die Feuerwehr vor ein größeres Problem, denn die schwere Reinigungsmaschine musste aufwendig geborgen werden.

Zur Bergung setzte der Technische Dienst demzufolge schweres Gerät ein. Die Kehrmaschine wurde mithilfe einer Seilwinde eines Rüstwagens, einem Lufthebekissen und der Unterstützung eins Löschfahrzeugs wieder auf die Räder gestellt.