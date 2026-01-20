Feuerwehr rettet Mann aus Brandwohnung in Weißensee
Berlin - In einer Wohnung in Berlin-Pankow ist in der Nacht zum Dienstag ein Feuer ausgebrochen.
Nach Angaben der Feuerwehr brannten Einrichtungsgegenstände im Erdgeschoss eines fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses.
Die Einsatzkräfte wurde gegen 2.21 Uhr in die Schönstraße im Ortsteil Weißensee alarmiert.
Da der Mieter der Brandwohnung nicht selbstständig verlassen konnte, retten ihn die Einsatzkräfte mithilfe einer Steckleiter.
Rettungskräfte kümmerten sich um den Bewohner. Anschließend kam er mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.
Der Brand konnte erfolgreich gelöscht werden. Die Feuerwehr war eigenen Angaben zufolge mit 26 Kräften und acht Fahrzeugen rund eine Stunde im Einsatz.
Titelfoto: Carsten Koall/dpa