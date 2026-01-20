Feuerwehr rettet Mann aus Brandwohnung in Weißensee

Berlin - In einer Wohnung in Berlin-Pankow ist in der Nacht zum Dienstag ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr war etwa eine Stunde im Einsatz. (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa

Nach Angaben der Feuerwehr brannten Einrichtungsgegenstände im Erdgeschoss eines fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses.

Die Einsatzkräfte wurde gegen 2.21 Uhr in die Schönstraße im Ortsteil Weißensee alarmiert.

Da der Mieter der Brandwohnung nicht selbstständig verlassen konnte, retten ihn die Einsatzkräfte mithilfe einer Steckleiter.

Rettungskräfte kümmerten sich um den Bewohner. Anschließend kam er mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.