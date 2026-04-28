Feuerwehreinsatz zur Mittagszeit: Küche in Haselhorster Kita in Flammen

Berlin - In einer Kindertagesstätte in Berlin-Haselhorst (Bezirk Spandau) ist am Dienstagmittag ein Brand ausgebrochen.

52 Feuerwehrleute rückten an. © Berliner Feuerwehr

Den Angaben der Feuerwehr zufolge ging der Notruf gegen 12.25 Uhr für die Straße Lünette ein.

Demnach brannte es im Küchenbereich im Erdgeschoss des zweigeschossigen Gebäudes.

Der Rauch breitete sich auch in angrenzende Bereiche aus. Die Feuerwehr suchte das Gebäude intensiv nach Personen ab

Nach Angaben der Einsatzkräfte hatten jedoch alle 112 Kinder und 18 Betreuer die Einrichtung bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr unverletzt verlassen.

Der Rettungsdienst untersuchte und betreute sie. Anschließend konnten sie in das belüftete Gebäude zurückkehren. Der Energieversorger nahm die betroffene Küche vom Strom.