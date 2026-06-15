Flammen auf Telekom-Gelände: Mehrere Autos brennen lichterloh
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Berlin - Auf einem Gelände der Telekom in Berlin-Lichtenberg sind in der Nacht sechs Autos durch ein Feuer zerstört worden.
Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und alle betroffenen Fahrzeuge löschen.
Nach Angaben der Polizei wurde diese gegen 2 Uhr nachts von der Feuerwehr über ein Feuer auf dem Firmengelände an der Landsberger Allee informiert.
Einsatzkräfte rückten daraufhin zum Brandort aus und leiteten erste Maßnahmen ein.
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Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst nicht vor.
Warum die Fahrzeuge in Brand geraten sind, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa