Leerstehendes Autohaus in Neukölln steht in Flammen: Obdachlose gerettet

Berlin - In Berlin-Neukölln hat am Samstagvormittag ein Brand in einem ehemaligen Autohaus für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt.

Im Obergeschoss des Gebäudes in Neukölln brannte es auf 75 Quadratmetern. © Berliner Feuerwehr

Gegen 11.30 Uhr bemerkten Passanten Rauch aus dem Gebäude an der Grenzallee und alarmierten die Feuerwehr.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand laut Feuerwehr bereits das erste Obergeschoss auf rund 75 Quadratmetern in Flammen.

Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot an und brachte den Brand mit einem Löschangriff von innen und außen unter Kontrolle. Dafür kamen auch mehrere Atemschutzgeräte zum Einsatz.

Im Gebäude hielten sich nach Angaben der Feuerwehr zwölf wohnungslose Menschen auf, die vom Rettungsdienst untersucht wurden.