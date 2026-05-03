Flammen greifen in Französisch-Buchholz auf Wohnhaus über

Berlin - Bei einem Vegetationsbrand in Berlin-Französisch-Buchholz ist am Samstagnachmittag ein Wohngebäude beschädigt worden.

57 Feuerwehrleute rückten an. © Berliner Feuerwehr

Laut Feuerwehr brach das Feuer gegen 14.20 Uhr in der Ferdinand-Buisson-Straße aus und dehnte sich beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits auf ein Vordach eines zweigeschossigen Hauses aus. Von dort griffen die Flammen auf den Dachstuhl über.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen.

Eine Person konnte sich von allein in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.

Durch ein beschädigtes Heizungsrohr entstand zusätzlich ein Wasserschaden. Das Gebäude wurde vorsorglich vom Strom- und Gasnetz getrennt.