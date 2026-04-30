Großeinsatz der Feuerwehr in Buckow: Einfamilienhaus steht in Flammen

Berlin - In Berlin -Buckow ist am Donnerstagabend ein Einfamilienhaus in Brand geraten.

Flammen schlagen aus dem durchgebrannten Dach. © 7aktuell.de | Luca Woitow

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 18.33 Uhr zur Marienfelder Chaussee alarmiert. Demnach brennt das Hausdach vollständig.

Rund 70 Feuerwehrleute sind derzeit vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen. Dichter Rauch steigt auf und ist weithin sichtbar. Auch der Rettungsdienst befindet sich im Einsatz.

Die Löscharbeiten werden nach Angaben der Feuerwehr voraussichtlich noch bis in die Nacht andauern.

"Der umfassende Löschangriff konnte leider nicht verhindern, dass das Gebäude in den Vollbrand geraten ist", sagte ein Sprecher vor Ort.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung kann es in den Ortsteilen Buckow, Marienfelde und Lichtenrade zu Geruchsbelästigungen kommen.