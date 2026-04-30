Großeinsatz der Feuerwehr in Buckow: Einfamilienhaus steht in Flammen
Berlin - In Berlin-Buckow ist am Donnerstagabend ein Einfamilienhaus in Brand geraten.
Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 18.33 Uhr zur Marienfelder Chaussee alarmiert. Demnach brennt das Hausdach vollständig.
Rund 70 Feuerwehrleute sind derzeit vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen. Dichter Rauch steigt auf und ist weithin sichtbar. Auch der Rettungsdienst befindet sich im Einsatz.
Die Löscharbeiten werden nach Angaben der Feuerwehr voraussichtlich noch bis in die Nacht andauern.
"Der umfassende Löschangriff konnte leider nicht verhindern, dass das Gebäude in den Vollbrand geraten ist", sagte ein Sprecher vor Ort.
Aufgrund der starken Rauchentwicklung kann es in den Ortsteilen Buckow, Marienfelde und Lichtenrade zu Geruchsbelästigungen kommen.
Die Bevölkerung wurde deshalb gegen 21.06 Uhr über Warn-Apps informiert. Weitere Details zur Ursache des Feuers oder möglichen Verletzten lagen zunächst nicht vor.
Titelfoto: 7aktuell.de | Luca Woitow