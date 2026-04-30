Wohnung brennt in Kladow komplett aus – ein Schwerverletzter

Berlin - Mitten in der Nacht zu Donnerstag kam es in Berlin-Kladow zu einem schweren Brand. Eine Person wurde dabei verletzt.

Als die Feuerwehr eintraf, loderten die Flammen bereits aus den Fenstern. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus im Contessaweg brannte komplett aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Bewohner erlitt eine schwere Rauchvergiftung und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine weitere Person kam mit leichten Verletzungen davon.

Beide sollen sich zum Zeitpunkt des Feuers in der Wohnung aufgehalten haben, konnten sich aber noch rechtzeitig selbst ins Freie retten. Weitere Details zu den Betroffenen gibt es bislang nicht.

Gegen 3 Uhr morgens ging der Notruf ein. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern. Das Feuer griff auch auf die Fassade über.