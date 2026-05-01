16 Verletzte bei Brand in Obdachlosenwohnheim: Einsatzkraft hat Schwächeanfall

Berlin - Bei einem Brand in einem Obdachlosenwohnheim in Berlin-Lichterfelde sind am Donnerstagnachmittag 16 Menschen verletzt worden.

Die Feuerwehr musste am Donnerstagnachmittag mit einem Großaufgebot nach Lichterfelde ausrücken. © Berliner Feuerwehr

Nachdem insgesamt 28 Personen vom Rettungsdienst gesichtet worden waren, wurden 16 als verletzt eingestuft. Sieben von ihnen mussten mit Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Während der Löscharbeiten erlitt zudem eine Einsatzkraft einen leichten Schwächeanfall, musste nach einer Behandlung vor Ort jedoch nicht in eine Klinik.

Die Brandbekämpfer wurden gegen 15.33 Uhr in den Reichensteiner Weg gerufen. Hier brannte demnach eine Wohnung im zweiten Obergeschoss der Obdachlosenunterkunft.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich zahlreiche Bewohner schon selbst ins Freie gerettet. Dennoch mussten die Einsatzkräfte eine umfangreiche Personensuche durchführen.