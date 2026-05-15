Flammen-Inferno im elften Stock: Ein Bewohner schwer verletzt

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In einem Hochhaus im Berliner Märkischen Viertel ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen, bei dem ein Mensch schwer verletzt wurde.

Von Laura Voigt

Berlin - In einem Hochhaus im Märkischen Viertel ist in der Nacht auf Freitag ein Feuer ausgebrochen, bei dem ein Mensch schwer verletzt wurde.

Die Feuerwehr und Wasserwehr waren mit rund 58 Kräften im Einsatz. (Symbolfoto)
Die Feuerwehr und Wasserwehr waren mit rund 58 Kräften im Einsatz. (Symbolfoto)  © Philipp von Ditfurth/dpa

Im elften Stock stand ein Zimmer einer Wohnung komplett in Flammen, wie die Feuerwehr bei X bekannt gab.

Eine Person konnte sich in letzter Sekunde retten, indem sie auf den Balkon der Nachbarwohnung kletterte und so den Flammen entkam.

Eine andere Person kam mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus. Eine weitere hat leichte Verletzungen davongetragen. Insgesamt wurden sechs Menschen aus dem Gebäude gerettet.

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Doch damit nicht genug: Durch ein defektes Heizungsrohr kam es zusätzlich zu einem Wasserschaden. In zwei darunterliegenden Wohnungen war die Wasserwehr im Einsatz und sicherte Wertgegenstände.

Warum das Feuer ausbrach, ist bislang noch unklar. Insgesamt waren 58 Einsatzkräfte vor Ort, um die Flammen und den Wasserschaden unter Kontrolle zu bringen.

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa

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