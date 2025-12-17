Flammen unter Schöneberger Brücke: S-Bahnstrecke zeitweise stark verraucht

Berlin - In Berlin-Schöneberg standen am frühen Mittwochmorgen diverse Gegenstände unter einer Brücke in Flammen.

Der Rauch zog auch in die umliegenden Wohngebiete. © Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr bei X mitteilte, ereignete sich der Brand um 3.50 Uhr in der Langenscheidtsraße.

Unter der Brücke sorgten beschädigte Kabel für unregelmäßig auftretende Lichtbögen, die wie ein Funkenmeer in der Dunkelheit aufflammten.

Zudem zog dichter Rauch in die umliegenden Wohngebiete und legte auch die S-Bahn-Strecke zeitweise in dichten Qualm.

Die enorme Hitze des Feuers wirkte sich auf die Brückenkonstruktion aus, besonders auf den Anschluss der Brücke zur Straße.

Durch die zügige Löschung konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden.