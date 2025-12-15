Tesla brennt in Marzahn lichterloh

Berlin - In Berlin-Marzahn hat am Montagnachmittag ein geparkter Tesla gebrannt.

Die Feuerwehr konnte das brennende E-Auto löschen. © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge um 16.41 Uhr die Mehrower Allee alarmiert.

Die Einsatzkräfte begannen sofort mit dem Löschen und konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern.

Demnach beschränkte sich der Brand auf den vorderen Teil des Wagens.

Zur Kontrolle der Hochvoltbatterie wurde das E-Auto mit Hebekissen angehoben. Ein Temperaturanstieg an der Batterie konnte so ausgeschlossen werden.