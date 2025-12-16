Kitagebäude im Märkischen Viertel brennt lichterloh: Rauch dringt in Schule ein

Berlin - Feuerwehreinsatz im Märkischen Viertel: Am Montagabend stand dort eine ehemalige Kindertagesstätte lichterloh in Flammen.

Am Abend hatte das Feuer das ganze Obergeschoss des ehemaligen Kitagebäudes erfasst. © Märkisches Viertel

Wie die Berliner Feuerwehr mitteilte, brannte gegen 21.20 Uhr das erste Obergeschoss des Gebäudes an der Treuenbrietzener Straße in voller Ausdehnung.

Die Feuerwehr rückte mit 44 Kräften an und teilte den Einsatz in zwei Abschnitte: Neben den Löscharbeiten in der Kita stand die Entrauchung einer angrenzenden Waldorfschule auf dem Programm.

Während Einsatzkräfte mit zwei C-Rohren von innen und außen gegen die Flammen vorgingen, mussten andere Einheiten das Schulgebäude belüften, weil sich der dichte Rauch auch dorthin ausbreitete.

Durch den schnellen Einsatz gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf das Dach weitgehend zu verhindern. Nur ein kleiner Bereich der Holzdecke wurde beschädigt.

Um letzte Glutnester zu beseitigen, öffneten Feuerwehrleute unter Atemschutz großflächig Deckenbereiche mithilfe von Einreißhaken und Kettensägen.