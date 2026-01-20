Frau in Not: Arzt muss sich über Eis von Hubschrauber abseilen

Berlin - Aufwändiger Rettungseinsatz für die Berliner Feuerwehr : Um eine Frau in Sicherheit zu bringen, musste sich am Montagnachmittag ein Notarzt von einem Hubschrauber abseilen.

Ein Notarzt seilt sich über dem Rummelsburger See ab, um der Frau zu helfen. © Berliner Feuerwehr

Passanten wurden gegen 16.13 Uhr auf die Dame aufmerksam, die sich mitten auf dem Rummelsburger See, einem Nebenarm der Spree, in Berlin-Lichtenberg auf einer dünnen Eisfläche befand und hilfebedürftig wirkte, wie die Behörde mitteilte.

Die Augenzeugen wählten den Notruf und behielten sie im Blick, bis die Rettungskräfte eintrafen. Aufgrund der großen Entfernung erwies sich eine Kontaktaufnahme demnach allerdings als schwierig.

Da die Eisfläche sehr dünn wirkte, entschieden sich die Einsatzkräfte dazu, aus der Luft vorzugehen. Ein Notarzt seilte sich schließlich aus einem Rettungshubschrauber ab.

Es gelang ihm, die Frau dazu zu bewegen, sich in seiner Begleitung zum rettenden Ufer zu begeben. Im weiteren Verlauf sei sie offenbar von Bekannten mit einem Boot abgeholt worden.