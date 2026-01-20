Funken sprühen aus Schornstein – Feuerwehr im Großeinsatz!

Berlin - Ein Schornsteinbrand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Schöneberg löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus.

Der dichte Rauch zog in den Innenhof und über die Straße. © Feuerwehr Berlin

Die Bewohner des Hauses in der Kulmer Straße bemerkten eine starke Rauchentwicklung und riefen am Montagabend gegen 21.45 Uhr die Brandbekämpfer.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, lag dichter Rauch im Hinterhof und auf der Straße, doch die Ursache war zunächst völlig unklar. Daraufhin wurde sofort eine großangelegte Erkundung gestartet.

Mithilfe der Drehleiter entdeckten die Einsatzkräfte auf dem Dach einen Schornstein, aus dem ungewöhnlich viel Rauch quoll.

Auch Funken kamen aus dem Schornstein, sodass schnell klar war, dass es sich um einen Brand handelte.

In dem Mehrfamilienhaus verfügen alle Wohnungen über Kaminöfen. Daher wurden alle Wohnungen umgehend kontrolliert. Der Brand entstand jedoch innerhalb des Schornsteins.