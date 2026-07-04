Gerüstaufzug kippt auf Arbeiter – Rettungshubschrauber im Einsatz
165 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Berlin - In Berlin-Friedrichshain ist ein Arbeiter unter einem umgestürzten Gerüstaufzug eingeklemmt und verletzt worden.
Gegen 8.05 Uhr rückte die Feuerwehr in die Voigtstraße aus, um den Bauarbeiter zu befreien.
Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, der bei dieser Art von Einsatz automatisch mit alarmiert werde, hieß es.
Der Mann hat glücklicherweise nur leichte Verletzungen davongetragen und konnte vor Ort medizinisch behandelt werden.
Warum der Aufzug an dem Baugerüst umgestürzt ist, ist bislang unklar. Die Polizei hat nun die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
Titelfoto: Thomas Peise