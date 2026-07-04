Gerüstaufzug kippt auf Arbeiter – Rettungshubschrauber im Einsatz

Berlin - In Berlin-Friedrichshain ist ein Arbeiter unter einem umgestürzten Gerüstaufzug eingeklemmt und verletzt worden.

Warum das Baugerüst umkippte, ist bislang nicht geklärt. © Thomas Peise

Gegen 8.05 Uhr rückte die Feuerwehr in die Voigtstraße aus, um den Bauarbeiter zu befreien.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, der bei dieser Art von Einsatz automatisch mit alarmiert werde, hieß es.

Der Mann hat glücklicherweise nur leichte Verletzungen davongetragen und konnte vor Ort medizinisch behandelt werden.