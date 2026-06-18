Bürogebäude in Mitte brennt: Hitze treibt Feuerwehrleute an Grenzen

Berlin - In einem Lagerraum eines sechsgeschossigen Bürogebäudes in Berlin-Mitte ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Die etwa 50 Einsatzkräfte mussten sich wegen der Hitze immer wieder ablösen. © Sven Kaeuler/dpa

Inzwischen sei der Brand gelöscht, sagte Feuerwehrsprecher Dominik Pretz der Deutschen Presse-Agentur. Personen waren den Angaben nach nicht gefährdet. Das Haus befinde sich derzeit im Umbau und stehe leer.

Auf einer Fläche von etwa 25 Quadratmetern hätten gegen 14.36 Uhr Unrat, wie Kisten, Baumaterialien und Müll sowie Holz gebrannt. Da die Ermittler das Haus in der Johannisstraße noch nicht betreten könnten, könne noch nichts zur Ursache gesagt werden, sagte ein Polizeisprecher.

Aus dem Haus wich sichtbar Rauch aus. Die Feuerwehr müsse das Gebäude nach dem Löschen der Flammen nun entrauchen und sei mit Atemschutz im Gebäude unterwegs, sagte Pretz.

Wegen der hohen Temperaturen sei die Arbeit für die Einsatzkräfte, die schwere Kleidung tragen, besonders fordernd. Es müsse darauf geachtet werden, dass sie genug tränken und rechtzeitig abgelöst würden.

Angesichts der bevorstehenden Hitzewelle rechnet Pretz mit einem Anstieg der Rettungseinsätze wegen Dehydration oder Kreislaufschwäche. Es rufe vor allem ältere Menschen und Kinder dazu auf, lieber zu Hause zu bleiben, wenn es besonders heiß werde.