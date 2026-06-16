Mehrere Balkone in Flammen: Berliner Wohnung komplett zerstört

Berlin - Am Montagnachmittag standen in Berlin-Hohenschönhausen mehrere Balkone in Vollbrand.

Die Balkone in der 4. und 5. Etage brannten am Montagnachmittag. © 7aktuell.de | Dennis Kowyrkin

Gegen 15.50 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Wartenberger Straße aus – im 4. und 5. Obergeschoss brannten die Balkone lichterloh.

Besonders schlimm traf es eine Wohnung im 4. Stock: Sie wurde durch das Feuer komplett zerstört und ist derzeit unbewohnbar.

Auch der dazugehörige Balkon wurde vollständig vernichtet und ist nicht mehr vorhanden.

Im 3. und 5. Stockwerk wurden die Balkone ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, allerdings leichter beschädigt.