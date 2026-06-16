Mehrere Balkone in Flammen: Berliner Wohnung komplett zerstört
Berlin - Am Montagnachmittag standen in Berlin-Hohenschönhausen mehrere Balkone in Vollbrand.
Gegen 15.50 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Wartenberger Straße aus – im 4. und 5. Obergeschoss brannten die Balkone lichterloh.
Besonders schlimm traf es eine Wohnung im 4. Stock: Sie wurde durch das Feuer komplett zerstört und ist derzeit unbewohnbar.
Auch der dazugehörige Balkon wurde vollständig vernichtet und ist nicht mehr vorhanden.
Im 3. und 5. Stockwerk wurden die Balkone ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, allerdings leichter beschädigt.
Die Berliner Feuerwehr brachte die Flammen schließlich unter Kontrolle und verhinderte eine weitere Ausbreitung des Feuers. Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt nun zur bislang ungeklärten Brandursache.
Titelfoto: 7aktuell.de | Dennis Kowyrkin