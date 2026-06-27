Rauchsäule über Berlin: Feuer in Gewerbegebiet
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Berlin - Auch das noch! In der Marzahner Straße in Alt-Hohenschönhausen ist mitten in der Hitzewelle in einem Gewerbegebiet ein großes Feuer ausgebrochen.
Eine riesige Rauchwolke erstreckte sich bei Temperaturen, die an der 40-Grad-Marke kratzen, über die Hauptstadt.
"Es brennt auf einem Recyclinghof im Außenbereich", teilte die Feuerwehr TAG24 mit.
Die Feuerwehr ist demnach seit 15.40 Uhr mit mehreren Einsatzwagen vor Ort und mit den Löscharbeiten beschäftigt.
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Weitere Informationen lagen zunächst noch nicht vor.
"Die Brandbekämpfung ist eingeleitet", so der Sprecher weiter.
Titelfoto: Thomas Peise