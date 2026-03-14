Großbrand in Neuköllner Lagerhalle: Feuerwehr weiterhin im Einsatz

Berlin - Große Rauchwolke über Neukölln: In dem Berliner Bezirk brannte am Freitagnachmittag die Lagerhalle eines Lebensmittelbetriebes. Auch am Samstag ist die Feuerwehr weiter im Großeinsatz.

Die Berliner Feuerwehr ist weiterhin in Neukölln im Einsatz. © Fabian Sommer/dpa

Am Samstagvormittag mussten die Einsatzkräfte das Technische Hilfswerk hinzurufen. Insgesamt waren bisher 189 Einsatzkräfte vor Ort, davon zeitweise etwa 130 gleichzeitig im Einsatz.

Das Feuer brach am Freitag gegen 15.50 Uhr in dem Gebäude am Boschweg aus. Die Lagerhalle brannte in voller Ausdehnung, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte. Gefahrstoffe sollen sich nicht in der Halle befinden.

Die Einsatzkräfte gingen von mehreren Seiten aus gegen die Flammen vor, um ein Übergreifen des Brandes auf ein benachbartes Verwaltungsgebäude des Betriebes zu verhindern.

Dabei konnte die Feuerwehr zunächst nur von außen löschen, da das Dach einzustürzen drohte. Wegen der starken Rauchausbreitung wurden umliegende Gebäude geräumt.

