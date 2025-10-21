Kamin-Explosion reißt Frau in den Tod: Jetzt ermittelt das LKA

Nach einer Explosion in Berlin-Neukölln ermittelt nun das Landeskriminalamt.

Von Lea Marie Kläsener

Berlin - Nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Berlin-Neukölln ermittelt nun das Landeskriminalamt.

Die Verpuffung richtete erhebliche Schäden am Haus an.
Die Verpuffung richtete erhebliche Schäden am Haus an.  © Jens Kalaene/dpa

Ersten Erkenntnissen zufolge explodierte der Kamin in einem Einfamilienhaus, wie die Polizei Berlin mitteilte.

Wie es dazu kam, sei noch unklar.

Eine 41-Jährige war bei der Verpuffung ums Leben gekommen, acht Menschen wurden verletzt - darunter vier Kinder.

Berlin: Explosion in Neuköllner Wohnhaus: Eine Frau tot, Kinder unter den Verletzten
Berlin Feuerwehreinsatz Explosion in Neuköllner Wohnhaus: Eine Frau tot, Kinder unter den Verletzten

Die Verpuffung verursachte laut Feuerwehr starke Schäden am Haus: Fenster seien zerstört worden – das Gebäude sei aber nicht eingestürzt.

Einen Brand gab es demnach nicht. Das Gebäude war danach vorsorglich von der Gas- und Energieversorgung getrennt worden.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa

Mehr zum Thema Berlin Feuerwehreinsatz: