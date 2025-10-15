Wohnungsbrand in Altglienicke: Feuerwehr rettet fünf Menschen

Berlin - Die Bewohner werden durch Flammen und Rauch aus dem Schlaf gerissen. Die Feuerwehr muss am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand in Berlin-Treptow ausrücken. Es gibt Verletzte.

Die Mieter mussten zwischenzeitlich in einem Kältebus der Feuerwehr betreut werden. © Berliner Feuerwehr

Laut Feuerwehr mussten insgesamt fünf Menschen gerettet werden. Sie wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der Brand war gegen 3.34 Uhr in der ersten Etage eines viergeschossigen Wohnhauses in der Wegedornstraße ausgebrochen.

Durch die Löscharbeiten konnte eine weitere Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindert werden.

Die Mieter mussten zwischenzeitlich evakuiert werden und wurden in einem Kältebus von den Einsatzkräften betreut.

Insgesamt war die Feuerwehr mit 75 Kräften im Ortsteil Altglienicke im Einsatz. Nach umfassender Belüftung und abschließender Kontrolle konnte der Brandort an die Polizei übergeben werden.