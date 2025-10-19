Kellerbrand in Mariendorf: Feuerwehr rettet 22 Menschen

Berlin - Kurz nach Mitternacht dringt in einem Wohnhaus in Berlin-Mariendorf dichter Rauch ins Treppenhaus. Die Anwohner wählen den Notruf. Mehrere Menschen müssen gerettet werden.

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Sonntag zu einem Einsatz in Mariendorf ausrücken. © Berliner Feuerwehr

Das Feuer war in der Nacht zu Sonntag gegen 0.18 Uhr im Keller eines viergeschossigen Wohnhauses im Westphalweg ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Demnach ging am Brandort Gerümpel in Flammen auf, was zu einer starken Rauchentwicklung in drei Hausaufgängen führte.

Gemeinsam mit der Polizei evakuierten die Brandbekämpfer die betroffenen Wohnungen und brachten insgesamt 22 Menschen in Sicherheit, drei von ihnen mit Brandfluchthauben.

Die Bewohner wurden anschließend von den Rettungskräften in einem Mannschaftswagen der Feuerwehr versorgt, darunter zwei Leichtverletzte.

Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Anschließend wurde das Treppenhaus belüftet. Gegen 1.44 Uhr erfolgte schließlich die Übergabe des Einsatzortes an die Polizei.