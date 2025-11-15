Keller-Brand verqualmt fast das ganze Hochhaus: Feuerwehr im Großeinsatz
Berlin - In einem 19-stöckigen Hochhaus in Berlin-Kreuzberg hat ein Brand mehrere Wohnungen stark verqualmt.
In den Küchen mehrerer Bewohner soll gegen 13.45 Uhr dichter Rauch aufgestiegen sein, wie die Feuerwehr bei X berichtet.
Als die Einsatzkräfte in der Lindenstraße eintrafen, stand etwa ein Quadratmeter Gerümpel im Keller in Flammen.
Über einen gemeinsamen Abluftschacht der Küchen zog der Qualm nach oben bis in den neunten Stock.
Verletzt wurde dadurch niemand.
Die Feuerwehr hatte den Brand rasch im Griff. Anschließend wurden die 135 Wohnungen ordentlich gelüftet, um den dichten Rauch aus dem Hochhaus zu bekommen.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr