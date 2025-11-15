Keller-Brand verqualmt fast das ganze Hochhaus: Feuerwehr im Großeinsatz

Berlin - In einem 19-stöckigen Hochhaus in Berlin-Kreuzberg hat ein Brand mehrere Wohnungen stark verqualmt.

Die Feuerwehr war mit 30 Kräften für zwei Stunden vor Ort. © Berliner Feuerwehr

In den Küchen mehrerer Bewohner soll gegen 13.45 Uhr dichter Rauch aufgestiegen sein, wie die Feuerwehr bei X berichtet.

Als die Einsatzkräfte in der Lindenstraße eintrafen, stand etwa ein Quadratmeter Gerümpel im Keller in Flammen.

Über einen gemeinsamen Abluftschacht der Küchen zog der Qualm nach oben bis in den neunten Stock.

Verletzt wurde dadurch niemand.