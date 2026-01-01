Mehr als 600 Brände: Berliner Feuerwehr zieht Silvester-Bilanz

Berlin - An Silvester hat die Feuerwehr in Berlin wieder einmal eine äußerst stressige Nacht erlebt. Zwar ist die Zahl der Brände vergleichsweise deutlich zurückgegangen, allerdings haben die Rettungseinsätze einen neuen Höchststand erreicht.

Im Ortsteil Britz haben rund 100 Einsatzkräfte für mehrere Stunden einen Kellerbrand bekämpft. © Thomas Peise

Die Brandbekämpfer mussten diesmal insgesamt "nur" 643 Mal ausrücken - das waren knapp 200 Brände weniger als im Vorjahr.

Ein Brand in Neukölln hat die Einsatzkräfte am meisten gefordert - es war der einzige echte Großbrand in der Silvesternacht. Am Britzer Damm kämpften rund 100 Feuerwehrleute mit einem Kellerbrand in einem fünfgeschossigen Wohnhaus.

Eine Person musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Löscharbeiten konnten aufgrund der hohen Temperaturen in den Kellerräumen zunächst nur von außen durchgeführt werden. Das Feuer war erst nach mehreren Stunden unter Kontrolle.

Weitere größere Brände gab es in Mitte und Wedding. In der Leipziger Straße brannte gegen 0.31 Uhr ein Balkon in der 13. Etage. Die Flammen konnten durch einen Innenangriff rasch gelöscht werden.

Am S-Bahnhof Wedding brach um kurz nach Mitternacht ein Feuer in einem Dienstraum raus, das aufs Dach übergriff. Auch hier war die Feuerwehr rasch zur Stelle und konnte eine weitere Ausbreitung verhindern. An beiden Einsatzorten gab es keine Verletzten.