Kind stirbt bei Brand in Berlin: Einfamilienhaus steht komplett in Flammen

Berlin - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Berlin-Mahlsdorf ist am Abend ein Kind gestorben. Feuerwehrleute hatten es zunächst noch aus den Flammen gerettet, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Das Kind sei vom Rettungsdienst behandelt worden, dann aber vor Ort seinen Verletzungen erlegen.

Feuerwehrleute sind im Einsatz bei einem Brand in einem Einfamilienhaus. © Manuel Genolet/dpa

Zum Alter des Kindes gab es zunächst keine Angaben, auch nicht, ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelte. Die Angehörigen wurden vor Ort betreut. Auch die psychosoziale Notfallversorgung wurde laut Feuerwehr hinzugerufen.

Nach Angaben der Feuerwehr steht das Einfamilienhaus in der Kieler Straße komplett in Flammen. Als die Einsatzkräfte ankamen, brannte es nach Angaben des Sprechers bereits im Erdgeschoss und im Dachstuhl.

Die Einsatzkräfte machten sich im Haus auf die Suche nach dem Kind. Das gestaltete sich aber schwierig, weil die Holztreppe bereits weggebrannt war, wie der Sprecher sagte.

Mit tragbaren Leitern seien die Feuerwehrleute bis zu dem Kind vorgedrungen und hätten es aus dem Haus gebracht.