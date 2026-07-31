Autos im Märkischen Viertel in Flammen: War es Brandstiftung?

Berlin - Auf dem Parkplatz einer Sportanlage im Märkischen Viertel sind mehrere Autos angezündet worden.

Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich bekämpfen. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Laut Polizei bemerkte ein Mitarbeiter der Sportanlage in der Finsterwalder Straße am Donnerstagabend gegen 21 Uhr Rauch und Flammen an mehreren geparkten Autos.

Er alarmierte daraufhin die Feuerwehr, die die Flammen löschte.

Das Feuer beschädigte drei Autos so stark, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Ein viertes, das danebenstand, nahm durch die Hitze Schaden.