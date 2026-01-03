Kurzschluss löst Feueralarm aus: Dachstuhl in Flammen

Im Berliner Ortsteil Grunewald kam es am Freitagabend vermutlich durch einen Kurzschluss zu einem Dachstuhlbrand.

Von Laura Voigt

Berlin - Im Berliner Ortsteil Grunewald war am Freitagabend vermutlich ein Kurzschluss der Grund für einen Dachstuhlbrand.

Insgesamt waren zehn Löschfahrzeuge vor Ort.
Insgesamt waren zehn Löschfahrzeuge vor Ort.

Bei Eintreffen der Feuerwehr deutete zunächst alles darauf hin, dass die Bewohner der Dachgeschosswohnung den Brand in der Elektroverteilung bereits selbst gelöscht hatten.

Doch dank der Erfahrung der Einsatzkräfte stellte sich schnell heraus, dass nur ein Teil des Feuers gelöscht wurde.

Das Feuer drang durch die Isolierung in die Dachkonstruktion vor. Um den Brand zu bekämpfen, öffneten die Einsatzkräfte den Dachstuhl von innen und außen.

Eine Drohne mit Wärmebildkamera half dabei, die genaue Brandstelle zu erkennen.

Die Feuerwehr setzte bei dem Dachstuhlbrand eine Drohne mit Wärmebildkamera ein.
Die Feuerwehr setzte bei dem Dachstuhlbrand eine Drohne mit Wärmebildkamera ein.

Trotz des aufwendigen Einsatzes konnte nicht verhindert werden, dass die Bewohner der betroffenen Wohnung vorübergehend umziehen mussten. Verletzt wurde niemand.

