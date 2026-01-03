Kurzschluss löst Feueralarm aus: Dachstuhl in Flammen

Berlin - Im Berliner Ortsteil Grunewald war am Freitagabend vermutlich ein Kurzschluss der Grund für einen Dachstuhlbrand.

Insgesamt waren zehn Löschfahrzeuge vor Ort. © Berliner Feuerwehr

Bei Eintreffen der Feuerwehr deutete zunächst alles darauf hin, dass die Bewohner der Dachgeschosswohnung den Brand in der Elektroverteilung bereits selbst gelöscht hatten.

Doch dank der Erfahrung der Einsatzkräfte stellte sich schnell heraus, dass nur ein Teil des Feuers gelöscht wurde.

Das Feuer drang durch die Isolierung in die Dachkonstruktion vor. Um den Brand zu bekämpfen, öffneten die Einsatzkräfte den Dachstuhl von innen und außen.

Eine Drohne mit Wärmebildkamera half dabei, die genaue Brandstelle zu erkennen.