25.05.2025 18:18 Labor brennt an der TU Berlin: Erschwerte Bedingungen für Feuerwehr

Ein Brand in einem Labor der TU Berlin in Charlottenburg hat die Feuerwehr am Sonntagmorgen vor erschwerte Bedingungen gestellt.

Von Christoph Carsten

Einsatz nach drei Stunden beendet Mehr anzeigen Die Feuerwehrleute kontrollierten verrauchte Bereiche in dem Gebäude der Technischen Universität. © Berliner Feuerwehr Die automatische Brandmeldeanlage der Hochschule schlug gegen 8.27 Uhr an und meldete Feuer in einem Gebäude des Fachbereichs Hochspannungstechnik, wie die Feuerwehr mitteilte. Vor Ort machten Einsatzkräfte den Brand im Untergeschoss aus. Da neben der Rauchausbreitung auch Elektrizität im Spiel war, wurde die Alarmstufe erhöht. In den Labor- und Lagerräumen der TU brannten den Angaben nach Einrichtungsgegenstände und eine Elektroverteilung. Beim Löschen mussten die Feuerwehrleute zu Anfang besonders vorsichtig vorgehen. Berlin Feuerwehreinsatz Feuer in Staaken kostet einem Menschen das Leben Zusammen mit Technikern der Uni mussten zunächst die elektrischen Anlagen vom Stromnetz getrennt werden. Erst dann konnten die Einsatzkräfte den Brand vollständig bekämpfen. Nachdem die Flammen gelöscht waren, kamen mehrere Drucklüfter zum Einsatz, um die betroffenen Gebäudebereiche vom Rauch zu befreien. Nach mehr als drei Stunden konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar. Hierzu ermittelt die Berliner Polizei.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr