Laube steht in Köpenick in Flammen: Explosionsgefahr durch Gasflaschen

In einer Kleingartenanlage in Berlin-Köpenick hat am Donnerstagnachmittag eine Laube lichterloh gebrannt.

Von Denis Zielke

55 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an.
55 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an.  © Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde eine Person bei dem Brand leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Eine weitere sei vor Ort behandelt worden.

Laut Mitteilung gingen demnach gegen 17.17 Uhr mehrere Anrufe wegen des Feuers in der Grünauer Straße ein.

Beim Eintreffen schlugen die Flammen auf zwei benachbarte Lauben über.

Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich bekämpfen. Zudem barg sie sieben Gaslaschen aus den Lauben und kühlte diese.

Die Feuerwehr war mit 55 Kräften im Einsatz. Währenddessen musste der Tram-Verkehr auf der Grünauer Straße eingestellt werden.

