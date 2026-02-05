Lebensgefahr am Halensee: Person stürzt ins Eis!

Berlin - Am Donnerstag kam es am Berliner Halensee zu einem dramatischen Zwischenfall: Eine Person brach durch das Eis und geriet in Lebensgefahr.

Insgesamt waren 23 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. © Berliner Feuerwehr

Passanten hatten bereits vom Steg in der Koenigsallee erste Hilfe geleistet, wie die Feuerwehr auf X berichtet.

Die Einsatzkräfte waren jedoch schnell vor Ort und leiteten sofort die Rettung ein. Ein Feuerwehrmann in speziellem Schutzanzug ging gesichert mit Leinen zum Opfer und brachte die Person an Land.

Dort wurde sie notärztlich versorgt, bevor sie schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht wurde.

Ein Passant wurde bei den Rettungsversuchen leicht verletzt, musste jedoch nicht in eine Klinik.