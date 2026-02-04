Obdachloser in Altglienicker Gartenlaube verbrannt?

In der Nacht zu Mittwoch ist ein Mensch bei einem Brand in einer Gartenlaube im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick ums Leben gekommen.

Von Thorsten Meiritz

Beim Eintreffen der Feuerwehr hat die große Gartenlaube bereits lichterloh gebrannt.
Beim Eintreffen der Feuerwehr hat die große Gartenlaube bereits lichterloh gebrannt.

Brandbekämpfer entdeckten die Leiche nach Abschluss der Löscharbeiten in den Trümmern der Gartenlaube, wie die Feuerwehr mitteilte.

Nach Angaben der Polizei bemerkte eine Anwohnerin des gegenüberliegenden Gebäudes die Flammen gegen 3 Uhr morgens und wählte den Notruf.

Demnach soll der etwa 100 Quadratmeter große Bungalow im Brigittenweg vermutlich von mehreren Obdachlosen genutzt worden sein.

Als die Feuerwehrleute am Einsatzort im Ortsteil Altglienicke ankamen, brannte das Gebäude bereits lichterloh. Zwei Personen hatten sich zuvor selbstständig in Sicherheit gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Sie waren leicht verletzt und wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Einsatzkräfte konnten die Flammen rasch löschen. Dennoch brannte das Haus bis auf die Grundmauern nieder. Während der Löscharbeiten seien gerade noch rechtzeitig fünf Gasflaschen geborgen worden.

Das Gebäude ist bis auf die Grundmauern abgebrannt.
Das Gebäude ist bis auf die Grundmauern abgebrannt.

Die Feuerwehr war mit 36 Kräften vor Ort. Zur Brandursache machte die Behörde keine Angaben. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen, auch um die genaue Todesursache und die Identität der oder des Toten zu ergründen.

Erstmeldung von 13.43 Uhr, aktualisiert um 17.57 Uhr.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr

