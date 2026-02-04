Hydranten eingefroren: Feuerwehr im Großeinsatz bei Brand in Spandau

Die Feuerwehr musste am Mittwochvormittag mit einem Großaufgebot zu einem Brand in Berlin-Spandau ausrücken. Bei den Löscharbeiten hat es Probleme gegeben.

Von Thorsten Meiritz

Das Feuer brach gegen 11.32 Uhr im Dachstuhl eines fünfgeschossigen Wohnhauses am Brunsbütteler Damm Ecke Grünhofer Weg aus, wie die Behörde mitteilte.

Verletzte soll es demnach bislang nicht geben. Die Bewohner sollen sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte bereits selbst in Sicherheit gebracht haben. Zehn Menschen seien vor Ort betreut worden.

Über dem Haus stieg eine dicke dunkle Rauchwolke auf. Zunächst hatten die Brandbekämpfer ein Problem mit der Wasserversorgung, da die Hydranten eingefroren waren, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Das Problem sei jedoch behoben worden.

Die Flammen sollen bereits auf den Seitenflügel des Gebäudes übergegriffen haben. Ziel der Einsatzkräfte sei es, eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Dabei kommt auch eine Drehleiter zum Einsatz.

Die Feuerwehr ist mit mehr als 100 Einsatzkräften in Spandau vor Ort.
Eine dunkle Rauchwolke steigt über dem Dach des brennenden Hauses auf.
Die Feuerwehr ist zurzeit mit mehr als 100 Kräften vor Ort. Zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor. Während der Löscharbeiten kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Einsatzgebiet.

