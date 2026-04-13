Müllraum in Flammen: Zwei Schwerverletzte nach Hochhaus-Brand in Neu-Hohenschönhausen

Berlin - Bei einem Brand in einem Hochhaus in Berlin -Neu-Hohenschönhausen sind am frühen Montagabend zwei Menschen schwer verletzt worden.

60 Feuerwehrleute rückten an. © Berliner Feuerwehr

Nach Angaben der Feuerwehr standen gegen 17.33 Uhr mehrere Container in einem Müllraum im Erdgeschoss eines elfgeschossigen Wohngebäudes an der Falkenberger Chaussee in Flammen.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Allerdings breitete sich Rauch über einen Müllschacht und verbundene Kellergänge in Treppenräume und benachbarte Aufgänge aus.

Insgesamt öffneten Feuerwehrleute mit Atemschutz 16 Wohnungen und kontrollierten diese. Unter anderem kam ein Drucklüfter zum Einsatz. Verschmutzte Einsatzkleidung wurde vor Ort gewechselt.

Ein Notarzt untersuchte mehrere Bewohner. Rettungskräfte brachten zwei Schwerverletzte im Anschluss in umliegende Krankenhäuser.