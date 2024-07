Offenbar Brandanschlag am Gymnasium Tiergarten: Waren Israel-Hasser am Werk?

Die Feuerwehr konnte den Brand im Gymnasium Tiergarten löschen. © CC BY-SA 4.0/Michael T Alemu

In der vergangenen Nacht seien nach bisherigem Kenntnisstand gegen 3 Uhr vor einem "offenbar angekippten Fenster" der Schule Gegenstände in Brand gesetzt worden, teilte die Polizei mit. "Daraufhin entwickelte sich in der Folge in dem Raum, in welchem unter anderem technische Geräte stehen, ebenfalls ein Feuer", so die Polizei weiter.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die Technik im Raum wurde demnach "erheblich beschädigt", größere Schäden am Gebäude gab es nicht.

"An mehreren Hauswänden im Hof der Schule wurden zudem mehrere frische Schriftzüge mit Bezug zum Nahost-Konflikt festgestellt", teilte die Polizei mit. Von der Parole "Brennt Gaza, brennt Berlin", berichten verschiedene Hauptstadtmedien.

Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts ermittle nun wegen schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung.



Das Gymnasium war erst vor wenigen Wochen in den Schlagzeilen - damals ging es um die Absage einer Abiturfeier wegen angekündigter politischer Proteste im Kontext des Gaza-Kriegs.