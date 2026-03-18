Palette stürzt auf Baustelle zehn Meter ab - Arbeiter schwer verletzt
Berlin - Auf einer Baustelle in Berlin-Pankow ist eine Palette aus rund zehn Metern Höhe abgestürzt. Ein Arbeiter wurde bei dem Unfall verletzt.
Die Einsatzkräfte handelten sofort und kümmerten sich um die medizinische Versorgung des schwer verletzten Arbeiters, wie die Feuerwehr mitteilte.
Angesichts der Verletzungen wurde vorsorglich ein Rettungshubschrauber zur Baustelle alarmiert.
Durch die schnelle Hilfe des Rettungsdienstes stabilisierte sich der Verletzte so weit, dass er schließlich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden konnte.
Weitere Verletzte gab es glücklicherweise nicht.
Die Berliner Feuerwehr war mit rund 20 Einsatzkräften beim Unfallort. Warum die Palette abstürzte, ist bislang noch unklar. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr