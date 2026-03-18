Palette stürzt auf Baustelle zehn Meter ab - Arbeiter schwer verletzt

Berlin - Auf einer Baustelle in Berlin-Pankow ist eine Palette aus rund zehn Metern Höhe abgestürzt. Ein Arbeiter wurde bei dem Unfall verletzt.

Wegen der schweren Verletzungen wurde vorsorglich ein Rettungshubschrauber zur Baustelle geschickt. © Berliner Feuerwehr

Die Einsatzkräfte handelten sofort und kümmerten sich um die medizinische Versorgung des schwer verletzten Arbeiters, wie die Feuerwehr mitteilte.

Angesichts der Verletzungen wurde vorsorglich ein Rettungshubschrauber zur Baustelle alarmiert.

Durch die schnelle Hilfe des Rettungsdienstes stabilisierte sich der Verletzte so weit, dass er schließlich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden konnte.

Weitere Verletzte gab es glücklicherweise nicht.