Partyboot brennt auf Müggelsee: Fünf Verletzte

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Am frühen Freitagnachmittag ist auf dem Großen Müggelsee in Berlin-Köpenick ein Boot in Flammen aufgegangen. Bei dem Brand sind fünf Menschen verletzt worden.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am frühen Freitagnachmittag ist auf dem Großen Müggelsee in Berlin-Köpenick ein Boot in Flammen aufgegangen.

Das Saunafloß ist auf der Höhe des Spreetunnels in Friedrichshagen in Brand geraten. (Archivfoto)
Das Saunafloß ist auf der Höhe des Spreetunnels in Friedrichshagen in Brand geraten. (Archivfoto)  © Thorsten Meiritz/TAG24

Bei dem Brand nahe dem Spreetunnel im Ortsteil Friedrichshagen sind fünf Menschen leicht verletzt worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst gesichtet, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Behörde wurde demnach gegen 13.43 Uhr der Brand eines Partybootes gemeldet, das sich nach Eintreffen der Einsatzkräfte als zweigeschossiges Saunafloß erwies, bei dem das Dach in Flammen stand.

Die Brandbekämpfer wurden unter anderem mit einem Mehrzweckboot der Feuerwache Köpenick an Bord gebracht, um das Feuer zu löschen. Damit alle Glutnester erstickt werden konnten, musste die gesamte Dachkonstruktion abgenommen werden.

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Die Fahrgäste wurden bereits vorab mit einem Boot des Eigentümers in Sicherheit gebracht.

Die Berliner Feuerwehr ist mit einem Mehrzweckboot vor Ort gewesen. (Symbolfoto)
Die Berliner Feuerwehr ist mit einem Mehrzweckboot vor Ort gewesen. (Symbolfoto)  © Berliner Feuerwehr

Zur Brandursache machte die Feuerwehr keine Angaben. Ein Brandkommissariat der Polizei hat nach Abschluss der Löscharbeiten die weiteren Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Thorsten Meiritz/TAG24

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