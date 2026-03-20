Rauchwolke über Marzahn: Das steckt dahinter

In Berlin-Marzahn ist am Freitagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - Alarm in Marzahn. Eine große Rauchwolke erstreckte sich am Freitagvormittag über den Osten Berlins.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle (Symbolbild)
Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle (Symbolbild)  © Michael Bahlo/dpa

Der Grund: In der Rhinstraße hatten "Baumaterialien im Freien" Feuer gefangen, erklärte ein Feuerwehrsprecher TAG24.

Die Rauchwolke war zwar kilometerweit zu sehen, große Schwierigkeiten bereitete der Brand den Feuerwehrleuten aber nicht. "Nach fünf Minuten war der Brand schon unter Kontrolle", so der Feuerwehrsprecher.


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Demnach wurde die Feuerwehr, die mit insgesamt 24 Einsatzkräften vor Ort war, um 10.56 alarmiert, kurz danach war der Brand auch schon gelöscht.

Titelfoto: Michael Bahlo/dpa

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