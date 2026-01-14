Schwerverletzter bei Unfall in Zehlendorf: Transporter kracht mit Smart zusammen

Berlin - In der Clayallee in Berlin -Zehlendorf kam es am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Smart.

Nach dem Zusammenstoß steht der Transporter quer auf den Schienen. © --/Feuerwehr Berlin

Erste Einsatzkräfte mussten eine Person aus einem der Autos befreien. Der Verletzte wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei weitere Personen aus dem zweiten Wagen wurden leicht verletzt und ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren mehrere Fahrzeuge und ein Rettungshubschrauber sowie mehrere Einheiten der Berliner Feuerwehr.