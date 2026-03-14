Mann stirbt bei Brand in Tegel: Mehrere Mieter zum Teil lebensgefährlich verletzt

Berlin - Schrecklicher Fund: Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Reinickendorf hat die Feuerwehr am Freitag einen toten Mann entdeckt.

Die Einsatzkräfte gehen über eine Drehleiter gegen die Flammen in der sechsten Etage vor. © Berliner Feuerwehr

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei soll es sich dabei um den 63 Jahre alten Wohnungsinhaber handeln.

Sechs weitere Mieter wurden bei dem Feuer im Ortsteil Tegel verletzt, davon zwei lebensgefährlich, drei schwer und einer leicht, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Brandbekämpfer wurden gegen 13.42 Uhr in den Bottroper Weg alarmiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen demnach bereits Flammen aus dem Fenster einer Wohnung in der 6. Etage eines achtgeschossigen Wohnhauses.

An benachbarten Fenstern hätten zudem mehrere Menschen um Hilfe gerufen, sodass umgehend Verstärkung angefordert wurde.

Während ein Teil der Feuerwehrleute insgesamt vier Personen über eine Drehleiter und durch den Hausflur in Sicherheit brachten, löschten die übrigen Kräfte die Flammen von innen und außen.