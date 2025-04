01.04.2025 22:23 Sein Bett brannte: Feuerwehr findet toten Bewohner in Wilmersdorfer Seniorenheim

Ein Bewohner eines Seniorenwohnheims in der Johannisberger Straße in Berlin-Wilmersdorf ist am Dienstag bei einem Feuer gestorben.

Von Denis Zielke

Berlin - Ein Bewohner eines Seniorenwohnheims in Berlin-Wilmersdorf ist am Dienstagvormittag bei einem Feuer gestorben.

Die Feuerwehr fand den leblosen Körper des Bewohners. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa Aus bislang ungeklärter Ursache habe gegen 11.07 Uhr ein Bett in einer Wohnung im dritten Obergeschoss der Unterkunft in der Johannisberger Straße gebrannt, teilte die Feuerwehr mit.

Bei den Löscharbeiten hätten die Einsatzkräfte den leblosen Körper des Mannes in der Brandwohnung entdeckt, wie es hieß. Zwölf Bewohner konnten sich laut Mitteilung eigenständig in Sicherheit bringen, einer musste vom Rettungsdienst untersucht und betreut werden.

Die Feuerwehr kontrollierte alle vierzehn Wohnungen. Die Anwohner hatten Glück und mussten nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt war die Berliner Feuerwehr eigenen Angaben zufolge mit 30 Kräften rund drei Stunden vor Ort im Einsatz.

