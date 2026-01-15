Sportboot sinkt auf zugefrorenem See: Feuerwehr rettet Besitzer

Berlin - Ein Mann auf einem Sportboot ist auf dem zugefrorenen Seddinsee in Berlin-Müggelheim in Not geraten.

Der Mann rettete sich auf ein benachbartes Boot. © Berliner Feuerwehr

Aus bislang unbekannten Gründen drang am Donnerstagmorgen gegen 7.18 Uhr Wasser ein, und das Boot begann zu sinken, wie die Feuerwehr mitteilte.

Das Eis auf dem See war nicht tragfähig, sodass sich der Mann auf ein benachbartes Boot retten musste.

Einsatzkräfte kontaktieren den Mann mit einem Megafon.

Anschließend brachte ihn ein Rettungshubschrauber mithilfe einer Seilwinde in Sicherheit. Auch ein Notarzt kam zum Einsatz.