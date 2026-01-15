Sportboot sinkt auf zugefrorenem See: Feuerwehr rettet Besitzer
Berlin - Ein Mann auf einem Sportboot ist auf dem zugefrorenen Seddinsee in Berlin-Müggelheim in Not geraten.
Aus bislang unbekannten Gründen drang am Donnerstagmorgen gegen 7.18 Uhr Wasser ein, und das Boot begann zu sinken, wie die Feuerwehr mitteilte.
Das Eis auf dem See war nicht tragfähig, sodass sich der Mann auf ein benachbartes Boot retten musste.
Einsatzkräfte kontaktieren den Mann mit einem Megafon.
Berlin Feuerwehreinsatz Rohrbruch am alten Flughafen Tegel: Tausende Liter Wasser ausgetreten
Anschließend brachte ihn ein Rettungshubschrauber mithilfe einer Seilwinde in Sicherheit. Auch ein Notarzt kam zum Einsatz.
Der Sportbootbesitzer blieb den Angaben zufolge glücklicherweise unverletzt. Taucher erkundeten und sicherten das Boot. Zudem wurden Betriebsstoffe geborgen.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr